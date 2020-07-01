逾20名小企業主1日在航空城地上物協議價購說明會場外拉白布條抗議，怒批：「被逼得像狗！」，痛斥政府查估的價格低於市價2成，比共產制度還殘忍，肥了財團、苦了小民。桃園市府表示應有誤解，可一對一釋疑，民眾若仍不服可申請復估，維護人民權益。
桃園航空城158場一對一的地上物協議價購說明會正如火如荼推動，但仍爆民怨，桃園航空城中小企業自救委員會召集人徐鴻鈞批評，政府的重大建設大家都很支持，但政府應該要用公道的價格補助，以自己為例，200坪廠房和停車場是用租的，當初政府允諾地上物與地主分割估價，未料5天前收到的評估結果竟是合併計算，「難道要承租戶跟地主相殺談價嗎？」，原自己評估有至少有250萬的價值，查估後僅剩52萬，感嘆光申請動力電表就斥資逾百萬，如今血本無歸。
居住將近30年的冷氣服務業者彭武總表示，政府若想叫住戶去買房或租房，就請拿出本事，依照市價的行情，外面水電師傅裝修多少價錢就補助多少，不能外面裝一台冷氣收費4000元，但政府只補助2500元，「叫居民怎麼搬？」大家都支持政府的政策，全移開也不是問題，但請政府公道一點，不要欺負上一代的老人家。
彭武總說，為了配合機場擴建，當地居民一退再退，感嘆3層樓房政府只補償2層樓價格，每一戶都至少虧損400萬元，相當於一般上班族10年的薪水，無奈道：「市長請兌現6年前選舉時的承諾，不要玩文字遊戲欺負弱勢族群，讓我們像狗一樣被踢被踹！」，要求政府回顧2014年提出的文案，不要因為政府的新計畫把人民趕盡殺絕，彭武總怒言：「請偉大的蔡英文總統不要比共產制度還殘忍！」
負責地上物查估的工務局指出，3年來已從每評點10.1元提高到12.1元，拆遷補償最高提升15％，且從目前查估成果來看，不含土地價格的家常磚造每坪達8.5萬元、鋼筋混凝土造每坪9.8萬，75％以上住家都能達標，並沒有總評點降低的情況，民眾質疑總價降低，應是個案誤解，若民眾對於查估成果有疑慮，可到桃園聯合服務中心一對一服務，檢視和說明個別案子狀況。
(中時 )
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