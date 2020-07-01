中小企業不滿政府評點低 為了財團利益苦了小民

桃園航空城中小企業自救委員會召集人徐鴻鈞呼籲政府安置中小企業

逾20名小企業主1日在航空城地上物協議價購說明會場外拉白布條抗議，怒批：「被逼得像狗！」，痛斥政府查估的價格低於市價2成，比共產制度還殘忍，肥了財團、苦了小民。桃園市府表示應有誤解，可一對一釋疑，民眾若仍不服可申請復估，維護人民權益。

桃園航空城158場一對一的地上物協議價購說明會正如火如荼推動，但仍爆民怨，桃園航空城中小企業自救委員會召集人徐鴻鈞批評，政府的重大建設大家都很支持，但政府應該要用公道的價格補助，以自己為例，200坪廠房和停車場是用租的，當初政府允諾地上物與地主分割估價，未料5天前收到的評估結果竟是合併計算，「難道要承租戶跟地主相殺談價嗎？」，原自己評估有至少有250萬的價值，查估後僅剩52萬，感嘆光申請動力電表就斥資逾百萬，如今血本無歸。

居住將近30年的冷氣服務業者彭武總表示，政府若想叫住戶去買房或租房，就請拿出本事，依照市價的行情，外面水電師傅裝修多少價錢就補助多少，不能外面裝一台冷氣收費4000元，但政府只補助2500元，「叫居民怎麼搬？」大家都支持政府的政策，全移開也不是問題，但請政府公道一點，不要欺負上一代的老人家。

彭武總說，為了配合機場擴建，當地居民一退再退，感嘆3層樓房政府只補償2層樓價格，每一戶都至少虧損400萬元，相當於一般上班族10年的薪水，無奈道：「市長請兌現6年前選舉時的承諾，不要玩文字遊戲欺負弱勢族群，讓我們像狗一樣被踢被踹！」，要求政府回顧2014年提出的文案，不要因為政府的新計畫把人民趕盡殺絕，彭武總怒言：「請偉大的蔡英文總統不要比共產制度還殘忍！」

負責地上物查估的工務局指出，3年來已從每評點10.1元提高到12.1元，拆遷補償最高提升15％，且從目前查估成果來看，不含土地價格的家常磚造每坪達8.5萬元、鋼筋混凝土造每坪9.8萬，75％以上住家都能達標，並沒有總評點降低的情況，民眾質疑總價降低，應是個案誤解，若民眾對於查估成果有疑慮，可到桃園聯合服務中心一對一服務，檢視和說明個別案子狀況。

(中時 )