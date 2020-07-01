歐洲聯盟允許入境歐盟的14國名單，自7月1日起生效，台灣和新加坡則未列入這份所謂「安全國家」名單。然而，歐盟表示，名單是根據各國疫情狀況，跟應對措施擬定。對此，資深媒體人董智森在節目中則痛批，「現在其實是過去吹牛皮被看破手腳，原來陳時中都在吹牛皮...」。

董智森今(1日)在「小董真心話」節目中談到，歐盟開放那麼多國家沒有台灣，日本開放入境國家也沒有台灣，但台灣每天吹噓自己在國際地位、到處捐口罩，說人人感謝我們...，因此他也砲轟，「現在其實是過去吹牛皮被看破手腳，原來陳時中都在吹牛皮」。

董智森指出，媒體捧陳時中、唐鳳有多了不起，結果最後什麼都沒有，多國開放邊境，卻完全沒有台灣，一個都沒有，這就是「國際上打臉」，之前還說歐盟多感謝台灣，「廢話，有免費口罩不感謝嗎? 然後我們爽歪歪」，然後這一切慢慢地穿幫...。

然而，對於台灣不在名單裡面，陳時中表示，稍微檢視了一下台灣的防疫成績，以歐盟的評斷標準，最近14天確診病例數，台灣比歐盟的標準低很多，每十萬人口的確診數目，美國現在也七百多，台灣遠遠低於這些數目。至於互惠原則部分，他則是坦言，這點確實對台灣形成困難。

(中時電子報)