行政院振興三倍券7月15日上路，北市敬老卡、愛心卡加碼補助1000元，今開始受理登錄，但加碼補助的6億預算，有1.5億要由災害準備金支出，遭議員批評日前未妥善說明補助預算來源，毫無財政紀律，北市議會今天下午將預算案暫擱，決議周五再審。

北市議會今天下午舉行臨時大會，審議今年度第一次追加減預算案，對於北市敬老卡、愛心卡結合三倍券的加碼補助預算，將動支1.5億災害準備金，多位議員表達不滿。

議員許淑華說，台北市長柯文哲上月赴議會報告追加減預算案時，並未具體說明追加的7億災害準備金如何使用，如今才說要花6億，由社會局本部預算勻支4.5億，另1.5億則要動支災害準備金補，她質疑，社會局突然挪用相關補助預算支應敬老卡加碼，若排擠到其他社福補助，茲事體大。

社會局長劉志光解釋，因中央對托育津貼有一筆補助款，去年9月撥補，正好用於托育，所以才有另一筆錢用於三倍券加碼。

在場議員紛紛砲轟「預算多出來可以這樣亂用？」、「財政紀律在哪？」、「這還須要議會嗎？」、「柯文哲亂搞、你們跟著亂搞！」

議員王欣儀質疑，總質詢問過柯敬老卡加碼1000元的財源，柯和副市長黃珊珊說，是從敬老卡沒有用完的點數預算來勻支，如今卻又說要用追加減預算。

議員李建昌也批評，敬老卡、愛心卡加碼補助，今天已有長輩在登錄，但北市的錢，還沒給出去，顯示柯文哲用錢潦草，對於這種財政紀律實在太大膽，議會應該對柯做出譴責案。

在眾怒之下，議長陳錦祥宣布黨團協商，最後決議將追加減預算案暫擱，變更議程，3日召開大會審議。

(中時 )