綠島雜草火警已撲滅 燃燒面積4公頃 18:472020/07/01 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠島昨夜傳雜草火警，消防人員今天進行殘火處理。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣綠島鄉觀音洞附近，昨夜發生雜草火警，濃煙烈焰一度阻斷通行，至今早已不見火光，消防人員分區處理殘火，下午已完全撲滅，台東林管處持續派員夜間監控。 綠島鄉觀音洞附近昨天晚上7時許發生雜草火警，因緊鄰公路，濃煙密布高溫，許多環島夜遊的旅客無法通行，警義消人員前往搶救，空勤黑鷹直升機也嚴陣以待，所幸到今天上午已不見火光，只剩白煙，起火原因調查中。 台東林管處、消防及綠島鄉公所人員下午13：30雇用怪手展開防火線作業，其餘人員運用鏈鋸，砍刀及水袋等工具分區 (中時 ) #人員 #綠島鄉 #火警 #雜草 #觀音 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 老熟男溜進15歲少女房愛愛 同床小弟目睹活春宮Live秀 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 E奶女會計竊配方跟假富商跑 台「最貴珍奶」人財兩失 - 社會 雙峰之間的摩擦到底能讓男友多爽！女網友求解老司機 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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