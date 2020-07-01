台東縣綠島鄉觀音洞附近，昨夜發生雜草火警，濃煙烈焰一度阻斷通行，至今早已不見火光，消防人員分區處理殘火，下午已完全撲滅，台東林管處持續派員夜間監控。

綠島鄉觀音洞附近昨天晚上7時許發生雜草火警，因緊鄰公路，濃煙密布高溫，許多環島夜遊的旅客無法通行，警義消人員前往搶救，空勤黑鷹直升機也嚴陣以待，所幸到今天上午已不見火光，只剩白煙，起火原因調查中。

台東林管處、消防及綠島鄉公所人員下午13：30雇用怪手展開防火線作業，其餘人員運用鏈鋸，砍刀及水袋等工具分區

(中時 )