振興三倍券今天開放預購，在花蓮縣萬榮鄉有5個村沒有超商、郵局，由鳳林警分局轄區派出所員警協助發放，因為天氣酷熱，未免村民在烈日下排隊，警方主動提供座位予年長者使用，到晚間6點統計，共受理66件，將以簡訊通知申請人到派出所領取。

由於花蓮縣萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5個村落屬偏鄉地區，當地無郵局及便利商店，為方便居民領取，由西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助辦理發放。

內政部長徐國勇端午連假曾到花蓮慰勉，表示這些都不是警察的工作，要感謝員警們配合國家政策，提供便民服務。他說，全國有3縣市偏鄉須由員警支援三倍券工作，包括屏東縣獅子鄉、台東縣金峰鄉及花蓮縣萬榮鄉。

鳳林警分局長黃國師說，先前已透過村里長協助宣導，並模擬整個流程，為避免人潮過多、現場混亂，事前規劃領取路線，並主動提供座位予年長者使用，由分駐(派出)所主管協助發放號碼牌並抄登民眾姓名、電話，讓排隊民眾先行返家，再以電話通知到所申辦，

到晚間6點統計，共受理66件，分別為：西林21件、萬榮17件、紅葉28件。

黃國師說，分駐所就近提供5000名村民服務。第一階段在7月1日至7日到派出所登記預購，審核通過後會有簡訊通知，第一波領取時間為7月15日至7月31日、第二波為8月15日至8月31日。

(中時 )