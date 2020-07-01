CityBike功成身退，高雄YouBike2.0從1日開始，接手正式營運，高雄副市長王世芳表示，高雄YouBike 2.0公共自行車，6月16日試營運至今，累計已超過15萬人體驗，1日起正式營運，目前已提前達成原C-bike租賃站316站營運規模，預計9月1日前，既有C-bike租賃站，將全面升級為YouBike 2.0系統，屆時全高雄市將超過550站租賃站。

副市長王世芳1日在交通局代理局長張淑娟陪同下，在高市府四維行政中心，舉行高雄YouBike2.0正式營運啟用儀式，微笑單車公司董事長劉金標、執行董事劉麗珠、總經理何友仁，高捷公司、一卡通票證公司、悠遊卡公司、客運公司業者與會。

微笑單車執行董事劉麗珠表示，YouBike 2.0試營運期間，受到民眾高度肯定與支持，7月1日正式營運已達316站、2,800輛車，該公司將提供方便、舒適、好騎的公共自行車，讓民眾愛上自行車，進而改變出行的習慣，也改變城市景觀與秩序。

交通局表示，高雄YouBike 2.0公共自行車系統設站靈活、無需用電的輕樁系統，使用更方便、騎乘更舒適、借還更容易，自3月簽約以來，交通局積極辦理會勘建置作業，微笑單車公司加緊趕工下，7月1日起正式營運，9月1日前，既有C-bike租賃站將全面升級為YouBike 2.0系統。

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