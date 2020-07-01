各地新冠疫情再起，包含「社交距離」等接觸限制讓電視節目製作團隊不得不出招迎擊，日本藝人們也苦中作樂調整配合，呈現一幕幕前所未有的新鮮奇景。

國興衛視《台灣好吃驚》攝影現場加強防疫，主持人小百合（左）與來賓網紅Iku老師與龍羽老師皆配戴「微笑口罩」。（國興衛視提供）

《台灣好吃驚》笑演探監記

國興衛視日語節目《台灣好吃驚》攝影現場加強防疫，主持人小百合與來賓皆配戴「微笑口罩」，佈景以透明隔板隔開來賓。當集來賓網紅Iku老師（左）與龍羽老師各坐隔板兩邊即興演起「龍羽探監」，逗笑全場。

網紅Iku老師（左）與龍羽老師各坐隔板兩邊即興演起「龍羽探監」，逗笑全場。（國興衛視提供）

節目還演出三段《防疫短劇》，籲疫情未完全結束前勿掉以輕心。眾人也向日前染疫病逝的喜劇天王志村健致敬，Iku老師提到曾跟志村健出身於同村，對他有份特殊感情。

經典節目風貌驟變

長壽豪華料理猜價競賽節目《GOCHI!》過去曾邀江角真紀子、田中圭、渡邊直美、橋本環奈等諸多大牌藝人任班底，著高校制服狂點高級菜餚並猜測總價。最近為防疫改讓藝人各自在家連線品嘗，成為1998年節目誕生以來首次變貌。

朝日電視台因當家主播發燒未通報，確診後引軒然大波，封樓三日全面消毒，敲醒業界防疫警鐘，也連帶影響同台老牌音樂直播節目《MUSIC STATION》。

老牌音樂直播節目《MUSIC STATION》落實防疫，主持人塔摩利（中）與藝人採「社交距離」訪談。（取自twitter）

為落實防疫，上月初該節目打破眾星並肩開場30年傳統，主持人塔摩利也與藝人採「社交距離」訪談，氣氛詭異；而上月最後兩次節目塔摩利甚至沒有出現，全以VTR回顧過去內容，大幅影響節目走向。

《月曜夜未央》奇招收視飆高

男團「關8」成員村上信五與「日本歐普拉」松子DELUXE共同主持的日本電視台節目《月曜夜未央》，上月開場方式造成話題。旁白先說明「本集為防新冠疫情擴大，取消大量工作人員聚集錄影現場，並讓兩主持人在安全環境下主持。」

《月曜夜未央》在台灣頗受歡迎。（取自https://www.longwood.co.jp/nara/news/1344.html）

接著畫面朦朧映出兩主持人各坐相距甚遠的沙發對話靜止畫面，既顧及防疫、節目也完整成形，還創造初另類詼諧。這項折衷嘗試結果獲14・8％收視佳績，引起同業間熱議。

松子散步改用Google Map

另外，松子DELUXE探尋美食的《夜巷徘徊》也因疫情無法「徘徊」街頭，改為棚內以Google Map回顧至今她赴各地足跡，完成「虛擬散步」；偌大棚內景象淒寂，她深嘆「這樣下去電視業界真的要玩完了！」

（取自https://dogatch.jp/news/ex/78330/detail/）

節目尾聲她見棚外櫻花盛開、大喊「快讓這一切結束吧！真的！」道出觀眾心聲，卻也凸顯疫亂之中，媒體正加速面臨難以預期的巨變。

(中時 )