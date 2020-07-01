1名老熟男經交友軟體與15歲少女認識，經由2人多次相約外出交談甚歡，進而開始交往。某日，老熟男過於想念少女，趁夜深人靜時翻牆入室，見到少女身穿細肩帶背心，且衣衫不整露出雙峰，按耐不住開始撫摸後，進而性慾大發與少女發生床戰忽略環境四周，同床的小弟因激烈的床事運動吵醒，立即目睹一場活春宮Live秀，隔天小表弟將此事告知家中大人，老熟男馬上被告發而判定2年的有期徒刑。

據了解，少女是因交友軟體進而與老熟男相識，2人先是在線上交談甚歡後，進而相約外出看電影遊玩，老熟人因少女單純天真喜歡上她。某日夜裡，老熟人實在過於想念少女，因此直奔少女家門口，立即設法翻牆而入進到少女房間，眼見少女在床上睡姿迷人身穿細肩帶背心，老熟男那話兒按耐不住，立即將自身衣物全身脫去，飛撲到少女身上，將她親醒並開始進行呼天喊地的床事，由於老熟男太過專注與少女床事，逼的同床的小弟不得不睜眼欣賞1場活春宮Live秀。

小弟在隔天一早立即將此事告知大人，母親一聽之下憤怒向老熟男提出告訴。法院審理時，認為老熟男與未成年女子進行性交，證據言詞確鑿，因此判定老熟人有期徒刑2年，還需支付賠償金。

(中時電子報)