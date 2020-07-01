黃亮勛表示霹靂期許能夠撒下布袋戲文化的種子，首度與北科大合作。（霹靂國際多媒體提供）

現正就讀工業設計系大二的馬來西亞僑生林美潔表示，自己以前從未看過布袋戲。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂國際多媒體為實踐布袋戲文化的傳承與教育，今年首度與國立台北科技大學合作，開設「創新思考」通識課程，講授布袋戲的發展史與現場實作，今（1）日舉辦成果展，學生們變成「偶像」練習生，帶著這幾周親手打造的各式「英雄好漢」戲偶，分享布袋戲偶的創作理念，讓人見識到年輕學子的創意噴發與能量。

活動一開場，霹靂便特地請來資深操偶師丁振清（貓叔）、吳基福詮釋傳統布袋戲偶生、旦、淨、末、丑等角色，像儒雅的文生、威風八面的武生的動作，人偶合一，維妙維肖讓學生驚呼連連。這8周豐富的課程包含戲偶人物設定、彩妝、服裝、道具製作，最後實際完成一尊戲偶，學生們更於講台上展演、分享布袋戲的人物設定與故事，活動過程說笑逗唱一應俱全，各組人馬大顯神通，最後由霹靂多媒體總經理黃亮勛選出優勝隊伍。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，霹靂期許能夠撒下布袋戲文化的種子，首度與北科大合作通識課程，帶入了布袋戲的實作、觀念以及歷史，期許透過創新與傳統的激盪，延續布袋戲文化。在本學期的8堂課裡，看著學生們從人物設定到製作戲偶，各個細節上都頗用心，學生們的創意與想法，令人耳目一新。

國立台北科技大學研發處處長蘇昭瑾表示，期許透過多元化的課程，帶領學子認識不同面向的產業與文化，進而觸發他們產生更創新的思考。與霹靂合作開立通識課程，也令人期許未來有更多合作的可能。此外曾任教育部政務次長，現為北科大教授的姚立德更說，素還真「掌握文武半邊天」，文是理論，武是實踐，期許同學能與素還真一樣，具有理論與實踐兼重的精神。

現正就讀工業設計系大二的馬來西亞僑生林美潔表示，自己從未看過布袋戲，在故鄉馬來西亞有皮影戲，但那樣的傳統技藝離年輕人頗遠。這學期選了「創新思考」課程後，才得以接觸到台灣傳統布袋戲，和同學分工合作完成一尊戲偶，也對「傳統文化如何結合所學」，有了不同的想像。

與她同組的大二學生葉紫彤則說，自己的父親也是布袋戲迷，以前對布袋戲的印象是粗糙甚至帶點恐怖，但在修習了課程後，發現布袋戲還有動畫、特效，精彩的武戲、感情戲，後也覺得「工業設計」的技術與傳統布袋戲有很大的合作空間，一掃以往的刻板印象。

此外，今年就讀北科光電系大二的學生李浩寬也說，北科大的通識課能夠有這樣實作、結合產業的課程很棒，是具有啟發性的。例如偶頭彩妝這堂課，就有實作、體驗的層次，這是在一般通識課程裡難得一見的風景。自己原本就對藝術充滿興趣，也是管弦樂團的大提琴手，常常思考如何以所學結合藝術領域。他說，霹靂在這點上帶入了新思考，或許對傳統文化資本來說，是注入了一片藍海。

(中時 )