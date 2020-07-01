台灣速力太陽能公司在雲林縣口湖鄉設置發電廠，其輸配電的電桿卻設於有私人持分的水利用地，且影響農機進出農地，農民要求太陽能公司拆遷電桿，1日雙方進行調解，農民主張若不遷拆，需給予農作損失補償，太陽能公司則表示3星期後給予答覆。

台灣速力太陽能公司依農委會「嚴重地層下陷區不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」公告，在口湖鄉設置太陽能發電廠，2018年取得發電業執照，目前已開始運作，希望藉此讓下陷農地變綠金、提高土地使用價值。

不過口湖鄉新湖段868地號等土地的20餘名地主卻發現，太陽能公司為了輸配電，在其私有土地上共設置16支電桿，卻沒有事先告知，事後聲稱土地是水利地，經水利單位同意才設置電桿，讓他們難以接受，因此請雲林縣議員蔡孟真協助調解。

數名地主1日與電力公司在口湖鄉調解委員會進行調解，地主表示，16支電桿莫名地設在他們有持分的水利地上，卻沒有被告知，權益嚴重受損，且這些電桿設在農田旁，影響機農的進出，導致他們無法好好耕作，要求全數拆除；電力公司則希望經過調解能夠保留電桿。

蔡孟真指出，雙方經過研議，地主同意若電力公司願意補償耕作損失，他們可以讓電力公司保留電桿，電力公司表示需回去與總公司商量才能做決定，預計3星期後雙方再開會，屆時希望能有圓滿的結果，共創雙贏。

(中時 )