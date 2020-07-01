雲林縣麥寮鄉麥寮高中張妤君繁星推薦錄取醫學系，但擔心第2階段英文面試無法通過，學校外籍英文老師與本國教職員因此組成「英文面試訓練團」，幫助張妤君順利通過面試，不僅成為學校第1個醫學系學生，也激勵更多偏鄉學子勇於追夢。

今年麥寮高中畢業生張妤君，家境小康，在父母親呵護下對未來充滿期望，小時候的夢想是成為1名魔術師，但國小時父親因心肌梗塞突然去世，原本是父母親的掌上明珠，一夕之間成為單親小孩，讓妤君從天真變得成熟。

妤君看著媽媽每天辛苦工作維持家計，告訴自己「一定要好好讀書考上好學校，再找個收入好的工作」，得知藥劑師的收入很好，決定放棄當魔術師的夢想，考取醫藥學系成為她的人生新目標。

妤君表示，她知道要當藥劑師除了成績要好，英文更是重要，雖然羨慕同學可以去補習英文，但她不想增加母親的負擔，因此每天都留在學校晚自習加強英文，導師林心怡也常常利用課餘時間幫她練習英文會話。

妤君說，得知錄取中山醫學大學醫學系，內心又喜又憂，喜的是夢想終於實現，憂的是醫學系需參加第2階段的中英文面試，她很擔心無法順利通過，一時間不知如何是好。

麥寮高中校長林正雄知道了妤君的煩惱，為妤君組成「英文面試訓練團」，正好台塑企業贊助校方推動「英文提升教學計畫」，有外籍英文老師駐校，外師與本國英文老師每天幫妤君練習英文面試，校長祕書郭藺慧也帶著妤君到校外接受專家指導，終於皇天不負苦心人，妤君成為麥寮高中開校以來第1個錄取醫學系的學生。

(中時 )