非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）今日傳出將與我國建交，當地媒體報導，總統比希（HE Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。下午外交部舉行記者會，部長吳釗燮宣布，中華民國政府將與索馬利蘭互設代表處。消息傳出後，在網路上引起熱烈討論，有網友揶揄「竟然和海盜國家建交」。

外交部長吳釗燮下午在記者會上宣布，我國將與索馬利蘭互設官方代表處。吳釗燮也指出，從去年年底就和索馬利蘭方面接觸，2月時還曾邀索國部長訪台，並指出建立代表處後，雙方互利互惠關係將有所提升。

對此，有網友在臉書上留言表示，「竟然和海盜建交，真是外交吐破啊」，其他網友們則回應，「好強大的國家」、「直接買下來就好了啊」、「泰柬邊界城鎮也有好幾萬人口，又是正港台灣人民啊，眠睡黨要不要來邦交」、「結交不被承認政治體~聯合國和非洲聯盟不鼓勵更改現有非洲國界的傾向亦造成索馬利蘭不被國際承認的原因」。

(中時電子報)