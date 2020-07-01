證交所表示，明（2）日計有台塑（1301）等22檔上市公司進行除息，預估指數將蒸發29.1點。

證交所統計，2日除息的22檔個股包括台塑、榮成、志聯、台達電、華邦電、宏碁、南亞科、中華電、錩新、創見、盟立、華立、智原、昇貿、全宇生技-KY、銘鈺、事欣科、三星、大豐電、旭暉應材、可寧衛、成霖等，發行市值將減少約879億元，占發行量加權股價指數約29.1點。

(工商 )