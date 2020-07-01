22檔上市公司7/2除息 影響指數29.1點 18:492020/07/01 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，明（2）日計有台塑（1301）等22檔上市公司進行除息，預估指數將蒸發29.1點。 證交所統計，2日除息的22檔個股包括台塑、榮成、志聯、台達電、華邦電、宏碁、南亞科、中華電、錩新、創見、盟立、華立、智原、昇貿、全宇生技-KY、銘鈺、事欣科、三星、大豐電、旭暉應材、可寧衛、成霖等，發行市值將減少約879億元，占發行量加權股價指數約29.1點。 (工商 ) #三星 #大豐電 #華立 #旭暉應材 #宏碁 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 第二座護國神山慘了？ 分析師揭聯發科大啖華為肥單致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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