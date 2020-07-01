根據市場調查，台灣離岸風電產業單是物流商機就高達上千億，由台灣本土物流業者－大躍國際海空物流轉投資的大躍新能源物流公司，今（1）日在台中港舉行公司成立暨倉辦合一設施啟用典禮，為台灣離岸風力發電產業再添生力軍！大躍國際海空物流董事長曲大陸指出，大躍計畫與德國知名大廠攜手合作，採合資方式成立新公司，搶食離岸風電運維服務商機。

曲大陸表示，架構於德國Rhenus Offshore Logistics離岸物流公司為合作夥伴的基礎下，大躍已實質提供台灣離岸風場各國外承包商的海空、內陸運輸及倉儲物流服務，未來將鎖定離岸風場O＆M運維服務的潛在市場商機。

今日包括大躍國際海空物流董事長曲大陸及台灣港務公司總經理陳劭良、台中港務分公司總經理盧展猷等人共同主持大躍新能源物流公司啟用典禮，主管機關及國內外相關業者逾百人到場致賀。

曲大陸表示，離岸風電將成為未來台灣主要再生能源電力來源之一。大躍國際為配合離岸風力發電產業在地化及台中港優越發展條件，特別結合國際知名的德國風電專業物流廠商專業技術與豐富經驗，在台中港成立多角化－大躍新能源物流，除具備各項專業能力的服務人員外，亦有充足便捷的倉儲設施，就近提供完整服務。

曲大陸還表示，離岸風力發電物流需求，與一般物流在機具設備、專業技術上，都有所不同，大躍新能源物流結合國際知名廠商，引進最新技術，務求落實包括安裝及運維物流在地化目的。他說，此次落成啟用的設施僅為第一階段規模，日後將隨離岸風力發電建設的開展，持續投資擴充建立全方位物流服務能力。

據悉，大躍新能源物流此次承租使用約800坪倉儲用地與設施，作為離岸風電物流平台，後續擬洽租台中港2號碼頭，作為運維及物流碼頭；另外，國內首件離岸風電運維服務招標案，將於7月中登場，大躍將積極爭取此案商機。

大躍海空物流成立於1988年，在過去32年中累積豐富的物流服務經驗與專業知識。近二年公司積極推動轉型，並跨入台灣離岸風電市場，以提供相關物流及運維服務。

(工商 )