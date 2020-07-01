賴清德出席2020「FCA創新商務獎頒獎典禮」（總統府提供）

國內新冠肺炎疫情減緩，副總統賴清德今天表示，新冠肺炎對人類造成生活的改變，改用電子商務來滿足購物需求，著重在自己的城市、國家旅遊。新的時代已經來臨，只要有一個遠大的目標，堅持下去，掌握時代、創新，一定有機會成功。

賴清德今天下午出席2020「FCA創新商務獎頒獎典禮」時表示，發展經濟是當今社會的「硬道理」，國人非常重視經濟發展，政府也把拚經濟作為最優先的政策，他要和大家，特別是年輕的朋友或各機關共同勉勵，「要走創新之路，目前正是時候」。

他說，總統在520就職典禮上提到「六大核心戰略產業」，其中第一項也是資訊與通信科技(ICT)產業、資安產業等等的創新。

他以最近這幾年國際社會對臺灣的評鑑為例，去年瑞士世界經濟論壇發表的「全球競爭力」報告，臺灣排名第12名，瑞士洛桑管理學院今年6月公布的「2020世界競爭力」報告，臺灣排名第11名。

賴清德表示，這代表臺灣具備這樣的能量，又有政府的方向在指導，我們真的要全心投入，只有走創新之路，臺灣才有可能走出新的經濟發展。

賴清德指出，後新冠肺炎時代的來臨，時代的轉折就是新的機會，新冠肺炎會對人類造成生活的改變，第一個可以想見的，大家會戴口罩、保持社交距離，不再像以前那樣逛實體店面，而是改用電子商務來滿足購物需求。

民眾不再搭飛機出國，也婉拒搭客輪去旅遊，著重在自己的城市、國家旅遊。「這些變化，都迥異於以往的生活型態，這種變化也是創新的機會」。

他認為，時代的轉折就是我們的機會，特別是創新者，新的時代已經來臨，昨天總統出席5G啟用典禮，有很多電信業者都投入5G行列。在5G時代來臨後，將比以往更快速、距離更短、創新的機會也會增加，讓有意在創新領域發展的每個人都能得到更多機會。相信只要有一個遠大的目標，堅持下去，掌握時代、創新，一定有機會成功。

(中時 )