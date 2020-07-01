民進黨今中常會邀請中研院社會學研究所研究員吳介民以「中美衝突下，香港局勢、台灣對策」為題專案報告，據轉述；黨團總召柯建銘為了趕回立法院朝野協商，希望讓他先報告；他說，他要報告的是，「藍綠衝突下、臨時會對策」；引發全場大笑。

立法院長游錫堃今下午召集朝野協商「農田水利法草案」，正逢下午也是民進黨召開中常會，由於黨團三長是當然中常委，因此，三長必須先離席趕去朝野協商。

據轉述，吳介民以「中美衝突下香港局勢、台灣對策」為題專案報告完之後，詢問大家有什麼問題時，柯建銘突然搶著舉手，一旁的黨主席蔡英文則納悶說，「你不是都沒問題嗎？這次有什麼問題？」

據轉述，柯建銘就說，因為待會要趕去朝野協商，所以他先做立法院報告，為了呼應今天的專案報告題目「中美衝突下香港局勢、台灣對策」，先讓他報告「藍綠衝突下、臨時會對策」。

由於日前才爆發國民黨立委為了監察院的陳菊人事案暗夜攻佔議場，結果柯建銘此話一出，一旁的蔡總統及與會人士全部大笑。

此外，中常會中，大家對於香港可能出現金流、人流潮討論熱烈，據轉述，嘉義縣立委陳明文就提出，在嘉義設特區吸收香港人才，蔡英文總統則還半開玩笑說，可以在香港刊登廣告「回『嘉』」；桃園市長鄭文燦也提出可藉由航空城吸引港人移民等意見。

對於大家的意見，蔡總統則請政院列席的代表行政院長蘇貞昌核心幕僚，政務委員黃致達帶回研議。

(中時 )