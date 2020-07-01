國際蘭馨交流協會1日舉行第23屆總監交接典禮，展現女性投入社會公益的力量。（盧金足攝）

彰化縣長王惠美（中）1日出席國際蘭馨交流協會第23屆總監交接典禮，期許「女人幫助女人、女人成就女人」。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會1日舉行第23屆總監交接典禮由總監張素靜交接給新任總監王玉餘，今年剛好是蘭馨交流協會百周年慶，彰化縣長王惠美親臨盛會，期許「女人幫助女人、女人成就女人」，發揮女性的力量。

國際蘭馨交流協會為聯合國重要INGO成員，參與美洲聯盟到目前還是以「中華民國」名義參與，有別於大部分參與國際組織是以「中華台北」為名，台灣女性的力量站上國際舞台，發光發熱。

王玉餘表示，國際蘭馨交流協會歷經百年依舊成長茁壯，將全力全力幫助面臨貧困、暴力和未成年懷孕等障礙的婦女與女孩，齊心協力執行公益活動。

有妳真好！王玉餘感謝素靜這一年來辛勞及付出，以及前總監們奠定良好基石，讓蘭馨在百年依舊成長茁壯。王玉餘是一位成功女企業家，帝壹統環保科技股份有限公司董事長，經營環保事業有聲有色，也是300C2區，國際獅子會長青分會2016-2017理事長，熱心公益、樂善好施，為蘭馨姊妹模範。

第23屆總監交接典禮，包括創會總監蔡鈴蘭、美洲聯盟會主席潘維剛以及國際蘭馨交流協會台灣專區40個分會等會員都齊聚一堂，彰化縣長王惠美也親臨會場致賀。

王惠美表示，身為女性首長，女性在社會發揮溫柔力量與堅毅的行動力，國際蘭馨交流協會宗旨為「女人幫助女人、女人成就女人」，付出時間、資源、體力深入社區，幫助弱勢及需要被關懷的族群。

前國策顧問蔡鈴蘭1992年創立國際蘭馨交流協會台灣專區，全台有40個分會，會員人數超過1800名，國際蘭馨交流協會創設1921年，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，組織遍及全世界132個國家。

(中時 )