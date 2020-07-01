台南市長黃偉哲1日親自主持於吳園台南公會堂舉行的「2020台南台語月」記者會。(曹婷婷攝)

台語已被視為瀕危語言，台南市文化局連續兩年舉辦台語月活動，保存並推廣台語文化之美，台南市長黃偉哲說，希望藉此讓年輕朋友熟悉台語的美，進一步使用台語；他說，過去威權時代錯誤觀念認為講台語沒水準，這是對台語的誤解，刻意扭曲事實，希望透過活動一步步改善錯誤想法。

黃偉哲說，說台語要從生活中一點一滴開始進行，可以和下一代或年輕朋友來溝通，語言是活的，用得愈多愈深入，就能靈活運用。他以自己為例，雖曾去美國留學，但回到台灣沒有英語環境，現在說英語也是從「This is a book」開始，所以，能有沉浸式語言學習環境，自然而然就有發音對話的靈活運用。

他說，常見有外國朋友在台灣說台語說得比我們還好，因為他們從小就在台灣有這樣的語言環境，什麼族群不重要，但什麼環境很重要，台語月營造一個好的台語環境，讓下一代及這個世代，能有一個用台語良好溝通的環境。

「2020台南台語月」自即日起至7月26日（日）正式展開，將用各種藝文展演型態推廣，讓台語走入生活之中。文化局表示，「2020台南台語月」活動擴大活動場域，將在吳園及台南公會堂、新營文化中心、總爺藝文中心、蕭？文化園區帶來多元台語展演。

今年特別以「小封神－台語經典文學」、「逐家講台語－生活台語」2大系列、10項主題，於前述4大藝文場域，帶來20場精彩演出及活動。

「小封神－台語經典文學」系列是以台南前輩作家許丙丁的《小封神》作品為主題，以影視創作、文學出版、實地走讀及布袋戲、舞蹈和行動劇等跨界展演，融合台語文學藝術與台南歷史人文，串起整座城市的藝文涵養；「逐家講台語-生活台語」系列則以兒童為主要對象，舉辦有台語歌劇、讀劇演出等節目，另有展覽、市集、講學、音樂會等動態活動。

(中時 )