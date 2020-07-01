台中市捷運綠線延伸大坑可行性研究審查，1日獲交通部審議通過，自北端終點站「舊社站」，延伸到大坑「經補庫」站，民進黨台中市立委莊競程、市議員曾朝榮表示，中央支持地方建設，未來可望帶動北屯區繁榮發展。

民進黨立委莊競程指出，交通部今天上午召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」，審查「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」，他出席會議說明，並向交通部次長祁文中與審議委員爭取。

莊競程說，台中捷運綠線預定2020年底通車，尤其北屯區近年人口數激增，每到周末假日，到大坑登山、健行、遊憩的人愈來愈多，捷運延伸大坑、不但紓解當地停車格位不足問題，便利民眾交通，是整體台中捷運路網最重要的站點，人民相當期待。

莊競程指出，捷運綠線「大坑」延伸段，建議路線以G3站為起點，向東延伸至大坑經補庫G1站，路線長2．49公里，新設2處車站，總經費77．69億元。市議員曾朝榮說，他多次在議會發聲爭取捷運綠線延伸至大坑，一定要做，可提供市民更便捷的運輸服務，增加營運量。

(中時 )