美國海軍藍天使特技小組(Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron)，在去年就宣布將更換新一代的「胖艾伯特」(Fat Albert)，也就是特技隊專屬的運輸機，由原本的C-130T，改換成體積更大的C-130J。
航空學家(The Aviationist)報導，藍天使的臉書最近發布了胖艾伯特的第一張照片，當時胖艾伯特的機組人員，在英國劍橋進行飛機的維護測試，完全備妥之後，就會跨大西洋飛行，返回佛羅里達州彭薩科拉海軍航空站(Naval Air Station Pensacola)的新家。
為何這架C-130J在英國呢？因為這架C-130J原本是英國皇家空軍所有。在2019年，美國海軍向皇家空軍以大約2970萬美元的價格購入。所以雖然是「新成員」，卻是一架二手飛機。
之所以買二手機的原因，主要是省錢考量，與新飛機相較，二手飛機便宜5000萬美元。
胖艾伯特的團隊介紹了「新胖艾伯特」塗裝的一些小變化，原本機身側邊的黃色帶，改成2道黃色條紋，並且與機身後方的美國軍徽色帶對齊。頂部的白色帶，改成改為淚滴型設計。
上個月，藍天使小組在社交媒體上分享了機組人員最後的訓練照片，包括模擬器飛行訓練，以及空中加油訓練。
胖艾伯特的主要任務是運送藍天使飛行隊的後勤物資，包括戰機維護零件，每個飛行員的行李等等。如果藍天使戰機的引擎故障，那麼艾伯特就要幫助運送新的引擎。
胖艾伯特有一個絕技，就是火箭推力短距起飛，它在機身中間有許多助推火箭，在短距起飛時，助推火箭全開，就會看到胖艾伯特在火光與煙霧中一飛沖天，相當壯觀與震撼。
文章來源：blueangels.navy
(中時電子報)
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