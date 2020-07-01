大聯盟官網報導，底特律老虎隊今（1）日以大聯盟史上最高簽約金841萬6300美元（約新台幣2.5億元），與今年選秀狀元托克森達成協議。這個價碼打破去年選秀狀元拉契曼的810萬美元紀錄。

841萬美元對選秀新人是非常高的價碼，過去台灣球員（非選秀）加盟美職，最高簽約金紀錄是1999年洛磯隊曹錦輝的220萬美元，野手則為2012年紅襪隊林子偉的205萬美元（另有4萬美元學費補助）。

日本職棒為了避免哄抬，選秀新人簽約金最多1億日圓，附加5000萬激勵獎金，合計1.5億日圓，約新台幣4179萬元。不過早年大都有暗盤，例如2000年阿部慎之助加盟讀賣巨人，傳聞身碼高達10億日圓。台灣球員則以2002年張誌家加盟西武獅（非選秀）的1.2億日圓最高。

韓國職棒新人簽約金紀錄是10億韓圜，大約新台幣2676萬元，創下紀錄的是2006年起亞虎隊右投手韓基周。

中華職棒與美日韓相比大為遜色，最高簽約金是2002年選秀狀元、興農牛右投手「阿甘」蔡仲南的600萬元，至今尚未被打破。去年味全龍開給選秀狀元劉基鴻的簽約金據說有590萬元，則為野手最高紀錄。

2020中職選秀會20日舉行，今年有不少好手加入，再看簽約金有無機會打破高懸18年的「阿甘障礙」。

(中時 )