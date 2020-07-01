佳福育樂事業公司企業工會今（1）日至幸福球場向雇主表達「我要上班」、「我要工作」、「請球場遵守法院裁定」，儘速回復僱傭關係等訴求。新北勞工局表示，依照法院裁定意旨，不論球場是否同意讓工會幹部回任擔任桿弟工作，自7月1日起工會幹部已與球場回復僱傭關係，勞工局更呼籲球場應依裁定所示，自7月1日起每半個月給付工會幹部1萬1,900元。 勞工局解釋，整個事件是緣起工會2017年5月成立後，要求球場停止指派非桿弟業務、投保勞健保、提繳勞退金及桿弟基金歸還等爭議，向勞工局申請調解。歷經3次調解，因球場不願承認雙方為勞雇關係，導致調解不成立。經勞工局實施勞檢後，發現球場有指派桿弟從事除草、補沙、球道維護，並訂有罰款規定；對桿弟出勤有實施管理，並有核假權，顯見球場對桿弟有高度的指揮監督權限，應有勞雇關係。乃以球場違反「勞動基準法」第38條及第39條規定裁罰，並經勞動部駁回訴願在案。

工會則向法院提起確認僱傭關係訴訟，以及向勞動部提出「不當勞動行為裁決」。裁決部分認定公司解僱工會幹部屬不當勞動行為，工會後續依「勞動事件法」第46條以裁決決定代替請求及定暫時狀態處分原因之釋明，經法院裁定球場應於民事判決確定前，7月1日起暫時回復工會幹部僱傭關係，並每半個月給付1萬1,900元。

勞工局表示，目前工會的確認僱傭關係訴訟尚在訴訟繫屬中，已針對14名工會幹部提供裁判費、律師費及訴訟期間生活費用等相關涉訟補助，金額達300萬5,497元，後續仍將窮盡所能提供行政資源，協助勞工主張及捍衛應有權益。

(工商 )