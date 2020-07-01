高齡97歲的前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，住進台北榮總已4個多月，至今仍未出院，身體狀況引發關注。據悉，李登輝因嗆到引發肺浸潤，導致肺部積水進而壓迫到心臟，目前積水情形雖然好轉，但身體仍偏虛弱，短期內出院恐怕有難度，不過他的精神狀況良好，而且只要一聽到「牛」，眼神就會發亮。

《新新聞》報導，李登輝過去曾罹患肺結核，後來雖然痊癒，但肺部比較虛弱，加上他有心臟病，這次喝牛奶嗆到引發肺浸潤，積水壓迫肺臟，肺臟再壓迫到心臟，所幸後來積水狀況已好轉；知情人士透露，李前總統年事已高，現在就算開很好的藥，身體也受不了，所以目前醫院的方針，就是先讓各器官功能穩定。

李前總統3年前投入養牛事業。（圖／翻攝李登輝臉書）

報導指出，雖然李登輝所有身體檢查數據都在「低標」，目前還插著鼻管，離出院還有段距離，但他的精神狀況相當不錯，即便時常閉著眼睛休息，只要聽見旁人呼喊，就會睜開雙眼或應聲，也常在床上翹著二郎腿休息，而且一聽到「牛」字，眼神瞬間變得炯炯有神，似乎心心念念想著他飼養的「源興牛」。

據了解，身為農經學博士的李登輝，為了替台灣農民找出新肉牛品種，3年前開設源興居生技公司投入養牛事業，並將牛種命名為「源興牛」，希望養出媲美日本和牛的台灣牛，預計在今年底進行屠體調查，只要油花能達A2、A3等級，就可以變成本土肉牛牛種，促進台灣畜牧業發展。

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(中時電子報)