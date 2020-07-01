許多民眾為規劃暑假旅遊行程，「防疫新生活」期間，紛紛規劃在台灣玩的輕旅行，其實，想體驗傳統日式「納涼季」，不妨來去北投日式溫泉旅館嘗試新玩法，舒緩疲憊身心的同時，夏日泡湯也很有意思。

為迎接暑假來臨，多家北投的頂級溫泉飯店推出旅遊新玩法，不少民眾選擇搭配振興三倍券訂房消暑，像是：大地酒店推出入住期間無限次使用絕美泡湯風呂、日勝生加賀屋今日起至9月30日期間推出「納涼祭雙人住房專案」，入住園景標準房只要8,999元（需另加10％），若苦思該如何聰明使用消費券，夏日來北投泡湯是紓壓療癒的好選擇。

入住大地酒店期間，無限次使用絕美泡湯風呂，二泊四食當天入住北投大地酒店，即能享有餐飲價值3,000元的月兒彎彎鍋物或喜歡廳晚餐，還能享受Happy Hour飲品兩杯，隔天早餐可享用「氣泡酒暢飲」服務，再送Gaia SPA價值500元抵用券，滿足身心靈的夏日饗宴。

若是想規劃夏日親子旅遊的爸媽，可以考慮日勝生加賀屋推出的「納涼祭雙人住房專案」，入住園景標準房僅8,999元（需另加10％），親子同行還可參加「小小管家體驗營」，跟著日式管家學習日本文化禮儀，以及「一期一會」的茶道精神，2大1小入住只要1萬5,999元（需另加10％）。

另外，「加賀納涼祭」也推出《涼夏好湯小旅行》活動，以現金或信用卡支付全額、使用白磺泉或青磺泉大眾湯，就能免費到「納涼屋」品嘗一客價值230元的現做宇治抹茶冰。

日勝生加賀屋的公關表示，來電詢問「納涼祭雙人住房專案」的人很踴躍，搭配振興三倍券的政策上路，今日已有許多民眾到現場準備訂房，期望能帶動台灣溫泉旅遊的住房率。

(中時 )