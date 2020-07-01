議員鄭宇恩今日邀集各單位會勘，請新北市交通局1周內研議整體規劃，包含是否改畫黃線。（議員鄭宇恩提供／賴彥竹新北傳真）

新北市淡水捷運站2號出口前公車站為起始站，約有20條公車路線需準點發車，因此許多司機為了準點發車，提前至站點臨停，但停於紅線上屢遭開罰，議員鄭宇恩今日邀集各單位會勘，請新北市交通局1周內研議整體規劃，包含是否改畫黃線。

淡水客運表示，捷運淡水站是發車往金山、北海岸起始點，約有20條路線需準點發車，但調度站位於新春街，不塞車約8至10分鐘至此，但若尖峰時段或假日交通壅塞，約需20分鐘，較難掌握時間，所以司機會提前到站等候，但現場為紅線，司機需戰戰兢兢冒險被開單，1天可能被開3單，因此希望能爭取留2個大客車臨停空間。

鄭宇恩表示，至現場會勘後，因淡水捷運站公車亭前道路為台北捷運局轄管，若新北市願意納管此段道路路權，捷運局也同意由新北市在此區做整體規劃，包含公車亭、是否改畫設黃線，中間分隔島是否需調整等皆一併討論，將請交通局1周內能研議整體規劃。

議員陳偉杰服務處也表示，期望整體的規劃以行人安全優先考量，並以長久方式規劃轉運站，減少車輛交會。

(中時 )