五月台股盤整了一整個月，當時很多人都在害怕港版國安法及二次疫情的影響，害怕著台股打第二隻腳，害怕台股六月崩盤，那麼昨天是六月最後一天，大家知道台股六月表現如何嗎？

大盤大漲679點，大漲6.2%，這可是近8年來單月漲幅第二大，而櫃買指數更不用說了，已經創下2008金融海嘯以來新高了，是數年來難得一見的行情。

時間進入七月，我怎麼看待七月行情呢？

首先是資金面，大家可以發現，這幾天新台幣每天都留長下影線，這極可能是央行老大進場調節，但即便如此，台幣還是天天升，升不停，資金就是不斷匯入，不只是因為台灣的利率相對較高，還有台股高殖利率的特性，都成為了這些資金絕佳的避風港，資金行情會把台股越墊越高，而在籌碼面部分，大家還記得上周文章我提到，鴻海大漲代表的意義嗎？就是資金回流電子股，而最近電子股表現果然剽悍，成交比重也都在70%以上，時間進入第三季旺季，搭配生技股資金回流電子股，我認為電子股能持續帶動大盤上攻。

另外，很多人說，台股6/11的短期高點10771的大量黑K必須先突破，否則盤勢都是震盪，但各位是否有想過，最近是除權息旺季，台股要是還原除權息扣掉的點數，那今天其實已經突破前波高點囉！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時電子報)