《違反校規的跳投》顏行書（右）客串演出籃球教練，左為李銘忠。（七十六号原子提供）

《違反校規的跳投》富邦勇士隊球員驚喜客串演出，左起為富邦勇士隊助理教練魏維、演員各務孝太、吳念軒、大飛吳志慶、富邦勇士隊藍球員林志傑、藍球員林冠均、藍球員張伯維。（七十六号原子提供）

富邦勇士隊球員林志傑（右）、張伯維（中）、林冠均（左）以球員身份參與演出。（七十六号原子提供）

電視電影《違反校規的跳投》1日官方釋出最新「特別卡司篇」預告，重磅宣布富邦勇士隊球員「野獸」林志傑，以及睽違戲劇螢光幕多年、有「籃球精靈」美譽的顏行書客串演出，成為兩大驚喜彩蛋。男主角吳念軒劇中與林志傑的對戲就是打三對三籃球，他興奮表示：「就像在看真的籃球賽一樣的震撼，最難忘的是我竟然可以抄到林志傑的球！」

顏行書現職為SBL莊敬工家總教練，繼2002年出道作品《MVP情人》後，再次接演與籃球結合的戲劇，他談及片中「威力教練」這個角色跟平常生活滿像的，笑稱現在大部分都是慈善演出，沒想到隔了18年後，又有一部戲劇能與籃球運動結合，他開玩笑說：「本來還滿擔心會有哭戲，還好沒有。」他希望藉由勵志故事讓小朋友更認識籃球的運動精神與真諦。

片中顏行書與同樣飾演籃球教練的李銘忠有精彩對手戲，李銘忠稱讚他，「人如其名，顏值高，高大威猛，文質彬彬。」李銘忠認為，這次的演出合作是很難得的機緣，也能直接請教他在角色上的狀態和資訊，他也坦言跟顏行書對戲時，挺有壓力的同時也被他的魅力給吸引。

吳念軒首次詮釋罕見疾病「馬凡氏症」患者，無法過度激烈運動，以免導致心臟主動脈破裂，片中他受到球隊經理蔡瑞雪的鼓舞，想要加入籃球隊徵選卻不敢向前，在「大飛」吳志慶的安排下與林志傑打籃球，因為對方的一席話激勵：「籃球都還沒有放棄你，你卻自己先放棄籃球！」終於鼓起勇氣追求夢想。

林志傑表示：「這次拍攝是滿特別的體驗，之前有拍過平面照片或影片，但拍攝電視劇是第一次，看到現場大陣仗的攝影器材覺得很震撼；片中自己的角色是鼓勵男主角戰到最後、不要放棄籃球，覺得很有共鳴，因為這也正是我一直分享給許多年經後輩的話。」

吳念軒戲裡戲外都相當興奮可以和林志傑一起站在球場上打籃球，他直說：「就像在看籃球賽一樣的震撼，專業籃球員好強，看到他們的熟練程度，很難想像練球是不是佔了他們大半輩子的時間。」他也難忘在對戲的過程中抄到林志傑的球，衝回禁區得分。同場演出的「大飛」吳志慶則印象深刻，看劇本時以為劇組應該就是找一個演員演林志傑，「到了當天我還問，誰演林志傑，他們就回我，林志傑啊，當場嚇一跳，原本不緊張都變得緊張了。」現場他也跟林志傑對到戲：「就算被林志傑蓋火鍋，都備感榮幸！」

《違反校規的跳投》由七十六号原子攜手台灣大哥大myVideo及電通安吉斯集團聯合推出，全片共4集，卡司集結吳念軒、蔡瑞雪、李銘忠、范姜彥豐、各務孝太、潘慧如、劉漢強、宋偉恩、李齊、劉育仁、簡伯廷等人。從7月17日起，每週五晚間5點在myVideo上線，7月17日首播一次連播2集，之後每星期同一時間播岀1集。

(中時 )