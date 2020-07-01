台南市政府打算在已遷葬完成的學甲第六公墓設置面積約2公頃的動保教育園區，在地方上引發正反不同討論，甚至有人傳出整地時將回填爐渣、之前遷葬時未處理好破壞風水等說法，意圖阻止計畫進行，在地出身的市議員謝財旺則堅持設置動保園區的立場，認為有助於地方發展；目前南市動保處正進行先期規畫工作，將朝全台最大規模的動保園區設計，也會加強與地方溝通。

學甲動保教育園區總工程費約1.5億元，2公頃的土地包含多功能廣場區、隔離綠帶及造景、生態滯洪池、季節性植栽造景及周圍的阻隔林帶，加上動物認養區、動保教育區、污水處理廠等設施，收納流浪犬貓可達800隻。

動保處長吳名彬指出，光是綠地公園就占地1公頃，植栽上也會選擇不同的開花樹種，如阿勃勒、花旗木等，希望呈現出四季不同的風情，營造出兼顧生態、環保的動保園區。

市議員謝財旺指出，第六公墓遷葬是他擔任鎮長時進行，當時向下挖掘深度超過4.5公尺，先人屍骸都已處理完成，使用上並無問題，且在學甲區公有地缺乏的狀況下，能引進動保園區是利多，周邊道路也會擴建，市府也承諾優先收容當地流浪犬隻，且現今動保園區不再僅是收容，也兼具生命教育意義，他認為是利多於弊。

據了解，這塊位於秀昌里的動保園區預定地，周邊多為魚塭及農地，近期在花蓮設置養雞場遭撤照的卜蜂集團，傳出將在預定地附近興建面積在10公頃以上的養雞場，有支持民眾認為，不去抗議設置養雞場，卻來反對動保園區，實在讓人傻眼，持反對意見者則多擔憂汙染及噪音問題。

(中時 )