美國周二（30日）新冠確診病例飆升4.7萬人，創單日新高紀錄。金融市場買盤轉戰黃金避險，帶動金價周二漲破1800美元，創下近9年來新高，有專家以過去歷史分析預測，黃金未來3年內可望衝上4000美元。

Kitco報導，Global Investors執行長Frank Holmes受訪時表示，依過去經驗，金價與聯準會（Fed）資產負債表的成長呈現正相關，2008年金融風暴後，Fed祭出量化寬鬆（QE）政策，而金價僅花3年時間，就從800美元飆漲到1900美元。

Holmes指出，這次新冠疫情衝擊全球經濟，Fed採取空前的貨幣和財政刺激措施，預計將對市場投注10兆美元提振經濟，遠超過2008年的寬鬆計畫。他認為，若歷史重演，Fed擴表程度、周期相同的話，金價可望飆漲到4000美元。

「Fed祭出低利率，消費者物價指數走高，以及政府債券實際報酬率為負數。」Holmes認為，這些壞消息在黃金市場上就變成好消息，加上政府持續印鈔，黃金將成為最搶手的硬資產。

(中時電子報)