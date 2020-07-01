一項調查顯示，由於沙烏地阿拉伯和其他海灣阿拉伯成員國進行了額外自願減產，石油輸出國組織(OPEC)6月的石油產量降至20年來最低水平，這將OPEC減產協議執行率推高至100%以上，儘管伊拉克和奈及利亞未完全履行減產配額。

調查發現，由13個成員國組成的OPEC 6月平均產量為2,262萬桶/日，比5月修正後的水平低192萬桶/日。

OPEC及其盟友組成的OPEC+聯盟在4月同意實施創紀錄減產，以緩解新冠病毒危機導致的需求下滑。封鎖措施放鬆和供應減少幫助油價從4月創下的每桶16美元以下的21年低位攀升至40美元以上。

石油經紀商PVM的Tamas Varga表示，「下半年需求料將回升，市場普遍認為OPEC+將會不負所望，在6月和7月實現較高的減產協議執行率。」

OPEC+同意從5月1日起減產970萬桶/日，佔全球產量的10%。其中，OPEC的減產份額為608.4萬桶/日， 由10個成員國共同承擔，大多國家以2018年10月產量為減產基數。

調查發現，6月迄今，OPEC減產規模為652.3萬桶/日，相當於107%的協議執行率。5月的執行率上修至77%。路透調查記錄顯示，扣除自那時以來的成員國變動，6月的產量將是OPEC至少自2000年以來的最低水平。

產量下降最大的國家是沙烏地，6月產量為755萬桶/日，在OPEC+減產協議中該國配額的基礎上額外減產100萬桶/日，路透調查顯示，這是沙烏地自2002年以來的最低產量。

調查中的消息人士稱，阿拉伯聯合大公國和科威特也進行了額外自願減產。

伊拉克和奈及利亞在5月和之前的OPEC+減產協議中均執行不力，兩國在6月加大了減產力度，這是導致OPEC整體產量下降的另一個原因。

(中時電子報)