近年快速竄起的大陸電商拼多多宣布組織升級，公司原CTO陳磊將出任CEO，而創辦人黃崢則繼續擔任董事長，制定中長期戰略。

36氪報導，黃崢通過致全員信的方式宣佈，經董事會批准公司原CTO陳磊將出任首席執行官。黃崢則繼續擔任董事長。此次調整後，黃崢將花更多時間和董事會制定公司中長期戰略，研究完善包括合夥人機制在內的公司治理結構。

同時，黃崢還將按照IPO時的承諾，連同創立團隊一起，捐贈約2.37％的公司股份，正式成立「繁星慈善基金」，旨在推動社會責任建設和科學研究。

(工商 )