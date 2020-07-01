拼多多原CTO陳磊出任CEO 黃崢續任董事長 19:062020/07/01 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近年快速竄起的大陸電商拼多多宣布組織升級，公司原CTO陳磊將出任CEO，而創辦人黃崢則繼續擔任董事長，制定中長期戰略。 36氪報導，黃崢通過致全員信的方式宣佈，經董事會批准公司原CTO陳磊將出任首席執行官。黃崢則繼續擔任董事長。此次調整後，黃崢將花更多時間和董事會制定公司中長期戰略，研究完善包括合夥人機制在內的公司治理結構。 同時，黃崢還將按照IPO時的承諾，連同創立團隊一起，捐贈約2.37％的公司股份，正式成立「繁星慈善基金」，旨在推動社會責任建設和科學研究。 (工商 ) #黃崢 #CTO #拼多多 #CE #陳磊將 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 第二座護國神山慘了？ 分析師揭聯發科大啖華為肥單致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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