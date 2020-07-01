科技部今（1）日通過中科4件投資案，引進包括光電產業－喬國能源科技、紘立光電；精密機械產業－台灣快密刀科技；電腦周邊產業－維夫拉克，總投資金額6.25億元，另有1件增資案，增資2.9億元。

其中，喬國能源科技進駐中科中興園區，投資金額1億元，主要產品為創新建材輕量型太陽能屋頂板，技術為國內外業界獨創，行銷台灣、美國、比利時及非洲等地。

另外，為使產品技術持續升級，喬國能源結合母公司喬利鋼鐵工業在建材業界之豐富經驗，以及超立電機發電、儲電與電力管理專業研發團隊，積極整合上下游技術與跨領域技術，以提供國內外產業對多樣化輕量型太陽能屋頂板的需求。

此外，台灣快密刀科技進駐中科二林園區，投資額3億元，主要研發製造金屬加工切削液、潤滑脂、設備用油等產品。中科表示，該公司已累積20多年以上的潤滑油品配方設計及調配技術之資料庫，並創新使用環保殺菌技術；未來進駐園區後將著重在產品開發與技術研發，並自行開發生產設備技術，產品技術具新穎與創新性，極具應用潛力。

維夫拉克設立於中科台中園區，投資金額1.05億元，是華豫寧公司將其「雲端產品事業處」分割移轉予百分之百持有之子公司「維夫拉克股份有限公司」，並承受園區事業－華豫寧中科分公司投資，主要產品為RFID美規電子感應門鎖、精密歐規電子鎖芯、e-Link管理控制系統及e-Home智慧住宅系統。

至於紘立光電進駐中科台中園區，投資金額1.2億元，主要研發製造光學鏡頭相關應用產品，項目涵蓋車載鏡頭、投影機鏡頭及VR/AR鏡頭等，行銷臺灣、中國、歐美及日本等地區。中科表示，紘立光電為達拓展產業領域，藉由多年業界豐富經驗及專業研發團隊，積極計劃建立光學鏡頭零組件供應鏈，自主研發光學鏡頭，提供國內外各式光學鏡頭產業之需求。

(工商 )