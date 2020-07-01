就在美國新冠病毒疫情愈發嚴重、美國總統川普選情更加不樂觀的情況下，因為支持度快速下滑的川普在推特上發文抱怨：「看到新冠病毒大流行對世界、對美國的打擊，他對中國愈發憤怒」。川普最高防疫幕僚弗契則絕望地表示，如果每日新增確診病例達到10萬，他也不會感到驚訝。

川普於美東時間周二（6月30日）晚間在發表推文說：「當我看到這場大流行在世界各地肆虐，包括對美國造成的巨大傷害，我對中國越來越憤怒。大家可以看到這一點，我也能感覺到。」

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

《美國之音》指出，川普發表這則推文的時刻正是全球新冠病毒感染者超過1000萬、死亡者超過50萬，這場嚴重的疫情的感染者有1/4在美國，而且美國的疫情還有持續惡化的趨勢。

報導說，美國國立衛生研究院(NIH)過敏與傳染病研究所主任弗契（Anthony Fauci）周二出席參議院聽證會時表示：「我非常擔心，因為情況可能會變得非常糟糕。」

弗契說，「我們現在每天新增4萬多個確診病例。如果情況沒有好轉的話，如果我們每天的新增確診病例達到10萬人，我也不會感到驚訝」。

川普政府過去幾個月來一直指責中國大陸在新冠病毒大流行初期沒有如實報告疫情，並任由大陸旅客前往世界各地擴散病毒。他的總統大選對手、前副總統拜登則再度指責川普政府在應對病毒大流行時嚴重失職。

川普辯稱，假如他沒有一早下令禁止來自大陸的旅客進入美國，病毒造成的傷害會更大，而民主黨的領導人當時批評了他下達的這一禁令。

(中時電子報)