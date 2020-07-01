文化派出所員警洪富鑫（左）、陳俊宏（右）接獲通報後，立即前往調查，成功阻止老翁匯款。（台南市警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市警一分局文化派出所29日上午接獲銀行行員通報，1名7旬老翁臨櫃匯款42萬9000元至指定帳戶，直覺有異立即通知警察。經警方了解後，該男子稱接到自稱檢察官的電話，要求匯款且不得洩漏此事。所幸員警即時攔截，成功保住老翁辛苦積蓄。

南市警一分局文化派出所員警洪富鑫、陳俊宏指出，詐騙集團佯稱為新北市地方法院檢察官，稱老翁過去投資生意失敗，合夥人遭逮捕拘禁，須匯款至指定銀行帳戶暫時代為保管，並要求不得向行員透露匯款原因，否則恐將觸犯《洩密罪》。老翁聽聞後心生恐懼，遂依照歹徒指示前往東門路某金融機構匯款。

所幸，銀行行員機警察覺有異，關懷提問後懷疑該民眾遭詐騙，立即通知轄區員警協助，在員警、行員勸說下，老翁終於恍然大悟，放棄匯款念頭，成功攔截42萬元積蓄，事後頻頻向員警、行員致謝。

警一分局呼籲，檢警不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金、存簿，民眾若聽聞「身分遭冒用，協助申請資金公證」、「資金控管」、「現在電話幫您做筆錄」、「等下傳真公文給您」、「法院幫您保管金錢」、「監管帳戶」等話術時，應立即撥打165反詐騙諮詢專線，避免受騙。

(中時 )