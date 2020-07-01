2020台中購物節1日盛大展開，市府招募3萬線下店家，結合電商號召5000家線上商家參與，推出「天天抽」送大獎，APP登錄消費金額上看35億元，頭獎近千萬價值的豪宅，吸引很多民眾在購物節期間購物，有人想去拜財神爺和土地公，帶來好手氣。

市長盧秀燕表示，中央振興三倍券7月15日上路，台中購物節從7月1日至8月31日舉行，時間重疊，市府推出優惠吸引民眾來台中購物節最划算，7月5日將在逢甲商圈舉辦「千人雞排尬珍奶」，為商圈聚集人氣。

今年購物節轉型電子化、線上化，改採「線上線下同步」招募商家超過2萬8000家，今年設定登錄消費目標35億元，擴大經濟效益。

「3000元振興券全數在台中購物節合作店家使用，將有上千個中獎機會！」經發局說，民眾到一般店家消費累計500元，就可獲一組抽獎號碼，到合作店家消費累計金額3倍計，等於只要消費167元，就可獲一次抽獎機會，500元能取得3次抽獎機會。

台中購物節起跑，為刺激買氣，市府推出總獎項價值高達2000多萬大獎，頭獎是位於北區千萬豪宅；市議員黃守達表示，若抽中豪宅，中獎人得自行負擔近百萬稅金，中獎繳稅於法有據，憂心發生爭議。

經發局指出，去年購物節因台中市不動產開發商業公會額外贊助豪宅中獎稅金，中獎人不用額外繳稅，今年最大獎為北區「微笑世紀2雲品特區」豪宅含車位，不同於去年，豪宅相關稅賦須依規由中獎人自行負擔，中獎金額2萬元以上者須依法扣繳10％中獎所得稅稅金，外籍人士扣繳20％。

(中時 )