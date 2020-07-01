52歲資深女星伊能靜，近日上陸綜演藝事業再登高峰，豈料，她近日接受訪問突評論香港已故天后梅艷芳人生很慘，慘遭各界與論撻伐，儘管她事後發文解釋仍無法滅火。圈內知情人士加碼爆料伊過去種種黑歷史。資深經紀人陳孝志接受《中時電子報》訪問，驚爆某台劇一線女星耍大牌、更嗆拒為戲宣傳。

女星伊能靜遭陸工作人員爆耍大牌。(照片/《中時電子報》資料照)

日前有名大陸演藝知情人士爆料伊能靜玻璃心、自戀狂，沒把工作人員當人尊重，甚至在群組裡無故痛罵工作人員，消息一出各界紛紛熱議。曾一手捧紅張柏芝、古天樂、阮經天的資深經紀人陳孝志在臉書有感轉發伊的新聞，並寫道「我不覺得妳是個感恩的人....當年妳在最低潮時後請我幫忙，因為你在感情事情演藝圈受創形象，我爲了幫妳還幫你接廣告、妳找我出來唱歌說是因爲黃先生要找我，最後我發現原來我是擋見牌！」文末感嘆更是寫下「年紀大了我是放下，但是我覺得該說的還是要說，該還原真相的還是要還原真相....」

陳孝志臉書怒批伊能靜不知感恩的人。(照片/取自《陳孝志》臉書)

陳孝志受訪時表示，2009年伊能靜當時很紅，後來感情問題，演藝事業連帶廣告代言等都出問題，當時沒有人挺她，更遭到各界與論撻伐。在伊的人生、演藝事業陷入低潮之際，唯獨陳孝志挺她、幫她，透過人脈關係，找到國內知名美容連鎖廣告代言的機會，不過，當廣告合約都已簽定完成，卻爆出她當時還有另一個屬性相同的代言合約在身，傳訊、打電話完全不讀不回，還大搞消失，陳心寒表示，多年來，從沒接過她的電話和一句道歉。

陳孝志坦言對伊能靜相當心寒。(照片/取自《陳孝志》臉書)

縱橫演藝界三十多年，接觸過不少大明星的陳孝志心寒透露，某台劇一線女星，當年她是塊未雕琢的璞玉，經一番改造後，帶她到香港發展首拍電影便聲名大噪，後來拍大型陸劇也當上女二，台灣電視台更是力捧她當女主角，陳透露，在她當紅之際，卻不懂感恩之心，並說經紀人要抽成傭金，必需24小時都跟著她。多年後，這位女星婚姻出現狀況，打電話給我說想赴陸簽約、拍電影，二話不說帶她去拍電影，竟沒有想到，她耍大牌聲稱想低調，不做任何宣傳，更烙狠話「我就是不做宣傳你想怎樣?」

看盡演藝圈人情冷暖，陳孝志無奈表示，當經紀人是不是很可憐?以前很多事選擇不說，認為是算了，但是時候了也該把話說清楚，接觸許多女明星，台上台下兩個樣，無奈演藝圈難交知心。

(中時電子報)