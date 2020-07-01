南寧高中校長蘇宗立（左一）寄予厚望，盼兄弟倆在教練陳信亨（右一）的栽培下，能為校、為國爭光。（李宜杰攝）

第9屆亞洲軟式網球錦標賽國家代表隊選拔賽日前落幕，此次代表隊12人名單中，有7位為台南市出身的軟網好手，其中就讀南寧高中的陳柏邑，更是史上最年輕的軟網國家隊男選手，將與就讀台北市立大學的哥哥陳郁勳，並肩出征軟網亞錦雙打賽。

就讀南寧高中一年級的陳柏邑，出生於「網球世家」，父親陳尚甫為世界盃軟網國手，哥哥陳郁勳則自就讀南寧中學國、高中部時期，即陸續拿下亞青、世青等國際賽事6面金牌。耳濡目染下，陳柏邑也相當爭氣，光是國中就勇奪全中運5面金牌，如今成功打進國家隊，大家都笑稱「一家4口就出了3個國手！」

家住西港區的陳柏邑，每日清晨5時半就得出門，趕上火車後再轉搭公車，準時到校上課，再從下午集訓至傍晚。教練陳信亨說，陳柏邑上學從不遲到，學習態度認真、待人彬彬有禮，「除了球技好，態度才是最重要的。」

陳柏邑坦言，一路來家人是他最堅強的後盾，不只有國手爸爸悉心栽培，還有媽媽聯合其他家長組成「車隊」接送球隊下課，最重要的還有從小形影不離，共度7年練習時光的哥哥，「我很崇拜他」。

陳信亨觀察，哥哥陳郁勳打球較穩定，而弟弟陳柏邑的心情則較易起伏，因此，除要培養兄弟倆雙打默契，更重要的是調整心境、按部就班練習。南寧高中校長蘇宗立則寄予厚望，他說，對兄弟倆很有信心，也盼學校多年來的運動風氣，能透過兄弟倆，持續發揚光大。

(中時 )