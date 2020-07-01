經濟部近日放寬「中小企業認定標準」，預計新增1,752家企業可納入中小企業認定，而中小企業信保基金也已經準備好多項信保措施，為「中小企業認定標準」修正後所擴大新增的服務對象，提供到位的融資保證服務。

經濟部這次修正「中小企業認定標準」，將以依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿2百人之事業為判斷標準，不再以產業別、不分有否設廠，統一以經常僱用員工數及實收資本額作為認定標準，並透過簡化標準，便利中小企業自我認定。

信保基金對於經濟部修正「中小企業認定標準」長期以來均有關注，本次修正估計將新增1,752家較具規模之企業可符合中小企業認定標準，信保基金已「準備好」多項信保措施來協助中小企業成長茁壯，包括「前瞻建設、新創重點產業暨優質企業優惠保證措施」、「中小企業加速投資貸款信用保證」、「中小企業投資臺灣優惠保證措施」、「外銷貸款優惠信用保證方案」、「協助中小企業赴新南向國家投資融資信用保證」、「批次保證擴大保證措施」等。

信保基金表示，這些措施均不受同一企業保證融資總額度的限制（目前防疫期間為1.5億元），屬外加額度的保證措施，歡迎中小企業多加利用；此外，信保基金亦將與簽約金融機構積極合作，強化對有營運資金需求的中小企業，提供各項融資保證協助與服務。

本次經濟部修正「中小企業認定標準」，將有嘉惠更多中小企業、育成優質企業及高產值服務業為中堅企業等效益，以促進中小企業國際競爭力，帶動整體產業發展，信保基金與簽約金融機構也將全力以赴，共創多贏。

(工商 )