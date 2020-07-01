國民黨立委馬文君。（楊樹煌攝）

外交部長吳釗燮今天宣布，我國將與非洲國家索馬利蘭互設官方代表處，並以台灣為名，綠委王定宇則在臉書稱這是外交突破。對此，藍委陳以信說，互設代表處與建交是不同層次的意義，被說是外交突破就言過其實；藍委馬文君表示，索馬利蘭是一個不被國際社會承認的國家，實在看不出互設代表處的意義。

藍委陳以信說，由於索馬利蘭位居戰略要衝，早在馬政府時期，政府就與索馬利蘭進行國科會合作計畫，如今雙邊關係提升，進一步增加投資、經貿、礦業發展、醫療、教育等合作，到互設代表處，他都抱持正面態度來看待雙方往來。

話鋒一轉，陳以信指出，但民進黨立委王定宇聲稱此舉是外交突破，這就言過其實，因為這並不是正式邦交關係，互設代表處與建交是不同層次的意義；既然僅是實質關係的交流，代表處名稱倒沒有太大意義，用台灣代表處也無所謂。

陳以信指出，目前不被任何國家承認的索馬利蘭，與索馬利亞政府仍處於主權爭議狀態，台灣可以在國際上多交朋友，發展實質經貿互動關係，但在政治上面，必須審慎地不要介入到其他國家的內在主權爭議。

藍委馬文君表示，索馬利蘭是一個不被國際社會承認的國家，實在不知道我們跟這樣的「國家」互派駐外人員，能帶給我們什麼樣的實質幫助，充其量只是衝代表處的數字改變而已。

馬文君指出，從國際貿易角度來看，索馬利蘭沒有與任何國家簽訂貿易協定，所以我們無法藉由該「國家」轉口達到有利我國貿易發展；另從國際組織發聲角度視之，由於索馬利蘭不被聯合國承認，也沒有邦交國，因此無法為我們發聲，也沒有增加國際曝光度的機會。

馬文君接著說，外交部積極宣傳口罩外交，但歐盟、日本等國家陸續解封，卻沒有納入台灣，這對外交部造成很大挫敗，蔡政府此時拋出與索馬利蘭互設代表處的消息，可能是要轉移焦點，欲淡化外交困境，她要求民進黨政府正視國際社會的現實，不要在大內宣，自我安慰了。

(中時 )