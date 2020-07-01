台中市副市長黃國榮1日特別選在戶政日，表揚獲獎的8區戶政機關、72位戶政人員，肯定他們的努力。（盧金足攝）

台中市府推動創新戶政服務，榮獲全國戶政業務績效評鑑直轄市組第2名，其中「戶政規費雲端收據」每年可少砍262棵樹，達到減紙減碳功能，「人臉辨識系統」有助戶政人員快速辨識民眾，避免民眾久候，兩項創新業務均讓市民有感。副市長黃國榮1日特別選在戶政日，表揚獲獎的8區戶政機關、72位戶政人員，肯定他們的努力。

今日戶政日績優人員表揚活動，戶所人員特地身穿轄區特色主題服裝進場，包括大甲區戶所戴大甲草帽、烏日區戶所「火車進站」表達「台中高鐵」轄區特色、龍井區戶所跳著踢踏舞進場、身著西瓜裝，中區戶所主任林淑美更特別穿著婚紗參與，氣氛熱絡。

「戶政服務是市民滿意度最高的項目之一！」黃國榮表示，他因公長期在國外生活，若有世界性的公務機關服務品質票選，他會將台灣列進前三名，強調戶政服務有口皆碑。黃副市長更說，他在30多年公職服務中，深刻了解地方戶政需在第一線與民眾接觸，服務過程充滿挑戰，他要特別向戶政人員致謝。

黃國榮強調，今年獲選績優戶政人員業務為「關懷新住民e化通報便民服務」、主要負責門牌業務、道路命名、門牌整編、門牌點位等，個個克服萬難完成任務，深表肯定。

民政局說，全市各區戶所推動代辦護照，讓民眾不用奔波勞頓，更推動「樂婚、願生、能養」的人口政策，舉辦單身聯誼活動，打造台中成為幸福城市，未來將持續推動各項創新服務，讓市民享有優質又便利的生活。

(中時 )