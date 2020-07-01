台北大巨蛋停工5年，近日將獲北市府核發建照，台北市長柯文哲原預計明天舉辦說明會，市府稍早臨時喊卡，宣布將於下周擇日舉辦；北市議員簡舒培今爆料，遠雄疑似違法復工，在大巨蛋的巨蛋棟和旅館辦公室棟之間，施作混凝土二度澆置、及看台板清洗施作工程，也質疑北市府過去曾提供大巨蛋防災預定進度表給議員，如今卻說沒有施工日誌，柯文哲根本說謊。
簡舒培指出，昨晚接獲民眾爆料，巨蛋棟和旅館辦公室棟疑似違法施工，本想要今天前往會勘，北市府卻說會勘要2天前申請，且要經過大巨蛋同意才能進入，非常不合理，希望市府調查說明。
簡舒培也說，議員們長期索取大巨蛋施工日誌，市府一直不提供，柯文哲說是所謂的BOT案的問題，但都發局早在2015年5月10日的大巨蛋維護會議結論，要求大巨蛋停工必須每周更新維護資料，每周二要到建管處開會，周三要進行稽查，所以遠雄本來就要提供施工狀況，為何柯要說謊？
此外，針對１４項公安進度表，在2017年4月前議員李慶鋒也曾向市府索取大巨蛋防災的預定進度表，進度表內所有工項約在2017年12月就該完工，但遠雄至今一直有工程進行，到底做的是早該做完的14項工項，還是真的在偷施工？
北市建管處表示，巨蛋棟與旅辦棟間施作的是地坪防水工程，屬14項工項防洪排水工程，可防止地下層鋼構鏽蝕，也屬14項工項全區地下室完整結構體工程，每周三市府都會有聯合勘檢，公會代表及與會單位均未表示有違反施工工項情形。
遠雄集團發言人楊舜欽表示，大巨蛋防災預定進度表原訂在2017年12月完工，但因工程延宕，加上有額外申請工項，才會持續施作。
(中時 )
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