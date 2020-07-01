三立新八點台劇《天之驕女》正在炎夏高溫趕拍中，該劇連體姊妹花林萱瑜、曾智希也不斷挑戰游泳、跑步、騎車、做大福等高難度劇情，林萱瑜說，拍攝至今仍很難想像自己扮演的竟是連體姊妹，入行五年腦中從未浮現過類似劇情，更何況是要拍一些激烈動作畫面，兩人還笑說自己是「史上最任性的連體姊妹」，身為連體嬰應該待在家，卻還四處趴趴走。

林萱瑜說雖然私下兩人個性都很愛刺激，但當綁在一起的時候卻又變成害怕，她還揶揄自己比曾智希膽小，但為了詮釋劇中姊姊做甚麼都要保護連體妹妹，臉部表情都要笑又不在乎，要呈現「不怕，姊姊我保護妳！」

林萱瑜劇中騎車載曾智希。（三立提供）

導演馮凱飾演超兇的肇事司機。（三立提供）

讓林萱瑜、曾智希最擔心的騎車及游泳兩場戲，也最印象深刻，拍攝兩人海中游泳時，曾智希一度遭海水嗆到，兩人苦中作樂笑說即將成為「溺水專業戶」。拍攝海中游泳前，她們已在游泳池練習很多次，但一到海中就開始往下沉，僅能運用剩餘的「三隻手加兩隻腳」求生，加上看不到對方，既要換氣又要往前游，所以完全需要默契。林萱瑜懊惱自己拖累了曾智希，她以往以為自己大膽，玩刺激遊戲都不會怕，但綁在一起後做甚麼都變得要小心翼翼，做什麼事都好緊張怕死，她糗自己：「我誤會自己29年，我一直以為我很有擔當。」

另一場兩人騎機車劇情，雖然是身障車不會摔倒，但重心跟兩輪機車的重心不同、難以控制，以往都搭乘大眾運輸的林萱瑜認為是這最大挑戰，因為她連騎一般機車也有障礙，剛開始是在空曠馬路上練習，她還有時間心理建設，但正式拍戲在大馬路上，導演馮凱一喊開拍，當時她的心其實都快掉出來，「其實一開始智希根本不敢給我載，因為她知道我有騎車障礙。」雖然練一整個白天，但林萱瑜要顧紅綠燈、要顧曾智希又要顧車頭隨時剎車，加上導演馮凱客串演出與她們撞車的肇事駕駛，當時真的被他表情嚇到。兩人嚇得開玩笑說「會不會因此就殺青了」，曾智希現場還搞笑念起收驚咒語「前三後四，驚到嘸代誌」替林萱瑜收驚。

(中時 )