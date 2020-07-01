地方民代爭取地方建設，不時發生「搶功」、「插隊」等狀況，桃園市長鄭文燦1日在市政會議宣示，未來市府官員出席議員會勘，要尊重議員職權、清楚帶回建議案，由市府根據急迫性和預算合理性評估後再決議，「嚴禁當場定案決定！」

鄭文燦說，個別議員常常辦會勘，數量大，建議案更是五花八門、天馬星空，有的議員會勘後就列為「早收清單」，個人臉書粉絲團張貼、還發新聞稿大張旗鼓，造成其他議員認為市府不中立。

鄭文燦說，甚至曾有議員自吹自擂對外宣布會勘政策，卻對建設要1.5億天價避而不談，導致民眾質疑聲浪不斷，不解答應了為何沒做，最後也不了了之。也曾發生科長或承辦員，會勘時允諾，逕自自編預算執行，鄭文燦強調預算編列要經過議會審查通過，不能勘查時先行答應，別的議員不一定會支持。

「市府保持行政權完整性是必要的！」為避免議員認為市府不中立、或議員間「網內互打」情事，鄭文燦1日宣示，面對質疑要委婉澄清，尊重議員職權、清楚把建議案帶回行政部門，由市府根據案件急迫性、必要性、適法性、工程難易度、預算合理性和施政優先順序逐一評估討論，才能執行，「嚴禁勘查時先行答應！」

(中時 )