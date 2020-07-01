金門縣府觀光處在機場設立服務櫃台，贈送來金住宿旅客防疫酒精。（李金生攝）

遊客還可兌換抽獎券1張，有機會拿到1年免費台灣-金門（單程）無限次飛到飽（1名）、金門高粱酒99罈（每罈市價5000元）的大獎。（李金生攝）

在國內旅遊的熱潮下，金門遊客已逐漸回流，縣府也爭取航空公司加開班機和放大機型。（李金生攝）

金酒也在機場入境大廳發送「酷碰券」，可以優惠價購買包括總統、副總統就職紀念酒、慈堤落日套餐和咖啡罈如意酒在內的優質高粱酒。（李金生攝）

金酒也在機場入境大廳發送「酷碰券」，可以優惠價購買包括總統、副總統就職紀念酒、慈堤落日套餐和咖啡罈如意酒在內的優質高粱酒。（李金生攝）

遊客還可兌換抽獎券1張，有機會拿到1年免費台灣-金門（單程）無限次飛到飽（1名）、金門高粱酒99罈（每罈市價5000元）的大獎。（李金生攝）

金門縣府贈送來金住宿旅客防疫酒精，每人限領1瓶，限量6萬瓶。（李金生攝）

金酒公司發送「酷碰券」，推出優惠套餐與消費大眾分享。（李金生攝）

安心旅遊今天起跑，金門縣府推出加碼金好康活動，贈送住宿遊客每人1瓶金酒限量防疫酒精，還可兌換抽獎券1張，有機會拿到1年免費台灣-金門（單程）無限次飛到飽（1名）、金門高粱酒99罈（每罈市價5000元）的大獎。

金酒也在機場入境大廳發送「酷碰券」，可以優惠價購買包括總統、副總統就職紀念酒、慈堤落日套餐和咖啡罈如意酒在內的優質高粱酒。

觀光處表示，自7月1日起至8月31日，旅客持來金機票、身分證件、合法旅宿住宿證明，即可至尚義機場（金酒門市對面）領取金酒自產防疫酒精，團體旅客則由旅行社事先提出申請，並至金門酒廠領取，每人限領1瓶，限量6萬瓶。

觀光處表示，在國內旅遊的熱潮下，金門遊客已逐漸回流，縣府也爭取航空公司加開班機和放大機型，7／5虎航也首航加入金門航線，8月另有3航次的國際郵輪跳島旅遊，暑假檔期熱鬧滾滾，相當受到期待。

有關來金住宿旅客贈酒防疫酒精及抽獎活動，詳情可上〈金門觀光旅遊網〉或電洽縣政府觀光處：082-324174。

(中時 )