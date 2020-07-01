林柏宏、謝欣穎主演的電影《怪胎》1日在台北電影節舉辦亞洲首映，兩人在片中飾演有嚴重潔癖的強迫症患者，被問到在感情上有沒有強迫症，林柏宏說：「感情上希望對方自在，不會一定要對方做什麼事情。」但是他特別在意「承諾」，「希望自己說的每一句話都要做到，答應別人的事會非常在意，對別人給的小小承諾也會很往心裡去」。

林柏宏在電影開拍前一個月，為讓自己進入強迫症狀態，每天打掃家裡，「擦地板、擦桌椅、刷馬桶，久而久之，強迫的心裡自然湧上心頭，開拍的時候，現場有一絲灰塵都可以看得很清楚」。被問拍戲最難忘的事情，謝欣穎表示，片中和林柏宏兩人都要穿雨衣，「超熱，尤其我們穿的是特製的材質很厚的雨衣，柏宏更慘，他的雨衣是透明的，一熱就會冒水蒸氣，他整個人幾乎濕透到滴水」，林柏宏說：「所以要做到清潔強迫症真的不容易啊！」

現實生活中是否有強迫症？謝欣穎表示自己只有微微的強迫症，「我洗完杯盤要按照先後順序排好」，林柏宏則對白鞋被弄髒會不安，「我很在意白鞋上有髒點，有污漬就會受不了」，電影殺青後，該片導演廖明毅送上白鞋清潔劑和刷子，讓林柏宏大讚：「刷鞋子實在太療癒啦！」

林柏宏說自己是第一次在大銀幕欣賞《怪胎》並直呼：「這是我人生第一次在中山堂看自己演的電影，非常期待。」而他上次有電影作品在台北電影節放映，已是11 年前剛出道所演的《帶我去遠方》，當時還雙料入圍台北電影獎最佳男主角和最佳新演員，這次因《怪胎》再度參與心情特別興奮。電影8月7日上映。

(中時 )