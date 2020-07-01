「雙橡園1617」以均價55.2萬元躍居七期南側最高價紀錄。（雙橡園提供／盧金足台中傳真）

「雙橡園1617」坐擁占地8.88公頃的文心森林公園，成為七期南側的指標建案。（盧金足攝）

社區泳池、全天候警衛為豪宅基本款，現在提升至擁有三餐供應、主廚進駐。（盧金足攝）

台中市豪宅打出五星級主廚賴遠輝（右二）團隊進駐社區，在家就可宴請賓客，甚至提供喜宴服務。（盧金足攝）

豪宅「雙橡園1617」住戶不必出外洗車，只要預約，高級房車在社區中就可以被清洗的亮晶晶。（盧金足攝）

雙橡園開發為提升住戶的生活品質及細緻服務，集結頂級豪宅和頂尖飯店的優點。（雙橡園提供／盧金足台中傳真）

2020台中十大豪宅排行榜，「雙橡園1617」以均價55.2萬元躍居七期南側最高價紀錄，房價搶手，服務也展現高水準，主打豪宅3.0版軟硬體服務，包括自建物業、一日六餐、頂級餐飲團隊、頂級桌宴、禮賓接駁、專屬活動策畫等高規格服務，五星級主廚團隊常駐社區，不僅打造千坪私人花園，還坐擁占地8.88公頃的文心森林公園，成為七期南側的指標建案。

開發商分析，台中市十大豪宅榜，共同特點是擁有1500坪以上的大基地，數大便是美，頂級豪宅客層屬意大坪數基地，居住環境宜人，大器空間，吸引企業主與醫界等客戶。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，曾有客戶在購買「雙橡園1617」之前，已先到雙橡園開發以前的建案拜訪住戶友人，採「眼見為憑」方式，親自了解雙橡園開發的品質與嚴謹工法，對近年來的作品一直在成長精進，打動客戶的心，還包括回家就有五星級的主廚提供美味健康餐點，享受飯店與豪宅中的居住空間。

「雙橡園1617」以1617坪大基地設計，打造綠意盎然的社區空間，提供住戶量身訂做的頂級標配，貼心規畫「大車道單進單出」的安全設計，體貼住戶在每天進出的車道上不會車，還由物業團隊中，規畫出精緻洗車服務，住戶不必出外洗車，只要預約，高級房車在社區中就可獲完善服務。

品牌力就是競爭力！魏櫂良指出，7期可以說是全台灣房市最競爭的區域之一，每家建商都相當認真規畫產品，不僅為了銷售，更要展現自身的品牌實力，而當地段、建材、施工品質都已到位，品牌價值、經營服務與軟體規畫便是從一線建商中脫穎而出的關鍵。

影響頂層客群購屋的決定關鍵要素，軟體服務占重要考量，雙橡園開發為提升住戶的生活品質及細緻服務，集結頂級豪宅和頂尖飯店的優點，提供高性價比的豪宅3.0版服務，在豪宅與飯店間找到最佳的平衡點，提供頂級私宅服務。

魏櫂良說，以往豪宅建築服務配置，以傳統豪宅1.0版，社區泳池、全天候警衛為基本，近年來提升至豪宅2.0版，擁有三餐供應、主廚進駐、豪華大廳、櫃檯祕書等服務。

雙橡園挑戰升級高標準，推出豪宅3.0版，結合1.0版及2.0版服務，社區餐廳供應一日六餐、連宵夜都能吃到暖心暖味的餐點，還有頂級餐飲團隊、頂級桌宴、禮賓接駁、專屬活動策畫等高規格服務，豪宅3.0細緻服務，已列入雙橡園作品的基本標配。

使用率高的餐飲，有住戶在「雙橡園1617」頂樓的宴會廳包廂，已連續三次舉辦入厝宴會，賓主盡歡，連距今還有半年以上時間的農曆春節，住戶都搶先預約滿檔。

住戶吃出口碑的是，社區內包括提供一日六餐的四季廳以及位在頂樓吉光廳的頂級桌宴，都由頂粵吉品行政總主廚賴遠輝，所帶領的主廚團隊進駐，讓整體餐飲實力更加精進。

賴遠輝曾任於台北世貿大樓33、34樓世貿聯誼社中餐廳的行政總主廚，一年營業額可達4至5億元，深受北部政商名流與美食專家高度青睞，賴遠輝創立頂級粵菜餐飲品牌「頂粵吉品」深耕台中，更率領主廚團隊與雙橡園合作，進駐服務「雙橡園1617」的會員，頂級私宅的餐飲品質，讓主人宴客面子十足。

雙橡園開發已連續推出四棟豪宅3.0版作品，會員回購率站上新高，更創「雙橡園1812」、「雙橡園S1特區」兩案連續未公開即完銷的紀錄，今年第四季預計推出的第五棟豪宅3.0版新案，2168坪大基地，很多雙橡園與老客戶詢問度極高，有近200組的詢問，搶手熱度成為房市亮點。

(中時 )