高雄市長韓國瑜被罷免將近1個月，一位網友貼出9張照片直言，從首例日本腦炎病例等事件，沒有韓國瑜的高雄市，市政螺絲鬆了。韓粉更不禁感慨：這是罷韓後，大高雄市另類的風光色彩。

一位網友在臉書社團「百萬庶民紅衫軍 韓國瑜市長後援會」中貼出9張照片指出，啞鈴分屍案、中央公園池塘浮屍、林園沙灘全裸女屍等社會案件。另外，日籍女大學生染疫及首例日本腦炎病例，連最基本的鋪路也爛到現在。大嘆沒有韓國瑜的高雄市，螺絲鬆了掉滿地。

韓粉紛紛酸說，「會這樣都是罷韓那些人想要，這樣就是光復高雄。」、「新不如故⋯⋯」、「高雄93萬人的選擇，咎由自取。」、「現在油汙和大量的死魚，除了溏風報之外都沒有媒體報。」、「現在看到高雄的新聞就，感覺高雄變得跟以前一樣了喔！」、「沒有韓市長，高雄暗淡無光了！之前韓市長在，是萬丈光芒各媒體追逐。」、「有沒有做事一比便知分曉，想做好事不必大張旗鼓，不會做事日久便知。」

網友貼出9張照片感慨，這是沒有韓國瑜的高雄市。(翻攝臉書社團「百萬庶民紅衫軍 韓國瑜市長後援會」)

(中時電子報)