「尚書大人真機靈」臉書。

桃園市議員王浩宇目前面臨罷免，各地的連署站紛紛成立，罷免團體眾志成城，而王浩宇本人也力抗罷免，在網路上舌戰網友，但卻被抓包，似乎使用分身帳號為自己辯護，儼然成為「了不起、負責」事件的翻版。

粉絲專頁「尚書大人真機靈」分享了一張王浩宇臉書對話的截圖，只見王浩宇與網友辯論時，一個名為「Jessica Wang」的帳號突然發言，以第一人稱的方式自稱王浩宇進行辯護；這讓網友傻眼表示，「專業一點好嗎？都有ptt佛地魔稱號了，留言還這麼不小心忘記切帳號。」更指出，如果當一個民選議員當到需要開很多個假帳號來扮演支持者、營造支持者很多的假象，這是一件多麼可悲的事情。

該網友表示，萬一王浩宇還用這些假帳號來抹黑造謠攻擊政敵，那就叫做可惡了，而且還一天到晚說別人養網軍，結果自己就是個活生生的網路蟑螂，好不好笑？

但對此，王浩宇回應否認有分身帳號的說法，並指出自己已經與「Jessica Wang」這位網友通過電話，電話錄音中該網友表示只是路見不平，若王浩宇要提告，該網友願意出庭作證。但對於王浩宇「錄音證明」的說法根本沒有可信度，狠酸「我叫我媽來錄也是錄音啊，要告就快告，給法院認證最快！」

(中時電子報)