高溫來襲，吃冰的季節也跟著到，一名網友就在臉書上分享了自己近日到超市買了一盒熱門冰品，結果打開竟發現，裡頭有一支冰棒沒有包裝，直接赤裸裸地躺在盒子內，讓原PO忍不住搞笑直呼，太幸運！

原PO在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》分享一張照片，他在全聯購入了一盒近期很夯的紅豆粉粿珍珠冰棒，沒想到回家打開盒子後卻發現，本來應該分開包裝的5支冰棒，其中一支竟然沒有任何包裝，讓原PO笑稱，「好幸運～買到驚喜包，冰棒裸體，我第一次看到」。

奇特的經驗立刻引來大批網友討論，也有不少人幽默回應原PO，「它也覺得天氣太熱了呀！」、「這也太環保了吧！」、「運送途中還沒融掉黏盒上才是厲害」、「剛剛看到滿櫃已購入晚一點來拆拆驚喜包」，雖然有部分網友要原PO去客訴，但他則霸氣回答，「不要再叫我去退貨或客訴了，畢竟是我花錢買的，我應該有權利決定我要怎麼做」。

網友分享買冰品買到驚喜。（摘自臉書社團《我愛全聯－好物老實說》）

另外，原PO透露，自己最後吃掉了那支冰棒，「目前都安好，連烙賽都沒有」，這樣的態度也讓不少人稱讚不已。

(中時電子報)