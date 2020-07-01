新冠肺炎重創全台各產業，也造成各方捐款意願低落，近期推出「三倍振興券」，包括愛盲基金會、至善基金會、唐氏症基金會等多個社福團體與企業合作，希望也能一起振興公益。

民眾若想要透過三倍券捐助公益團體，可以透過紙本振興券直接寄送、或是綁定信用卡後選擇把回饋捐贈給公益團體等方式。

至善基金會執行長洪智杰說，至善一直以來便是仰賴民間大眾小額捐款，漸漸支撐起在亞洲四地的兒少服務，他日前看到一位捐款人說，「有能力成為別人的『振興券』就是一種幸福」非常感動，不論捐款多少，對至善來說，就是一種幸福，歡迎大家一起來「量力而捐」吧。

受到疫情衝擊，唐氏症基金會面臨銷售業績比去年同期少3成，甚至還發生禮盒被退訂2000盒的情況發生。今天起開放預購的三倍券，政府為鼓勵民眾發揮愛心協助社福團體，除了能把實體券捐給社福團體外，也開放民眾以線上捐款的方式發揮愛心。唐氏症基金會除了歡迎「振興三倍券」用來捐款外，愛不囉嗦門市也推出「振興自由配」方案最高折扣180元，邀請大家一同幫助唐寶寶。

愛盲基金會董事長謝邦俊表示，愛盲基金會附屬機構包括庇護工場、護康視障按摩會館及愛盲樂團等，紛紛受到疫情影響遭取消訂單、取消預約、取消演出，期待各界人士能夠把手中的三倍券捐贈出來，支持愛盲基金會的各項視障服務不至於中斷。

(中時 )